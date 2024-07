Konzept in Grevenbroich vorgestellt BUND legt Alternativ-Plan für Tagebau-See vor

Zu viel Wirtschaft, zu viel Tourismus, zu viel Denken in „Seilbahn-Kategorien“: Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) befürchtet, dass die Natur bei der Planung des Tagebau-Restsees von Garzweiler zu kurz kommt. Aus diesem Grund haben der Geschäftsleiter des BUND NRW, Dirk Jansen, und Rolf Behrens als Sprecher der Ortsgruppe Grevenbroich nun in der Schlossstadt ein Alternativ-Konzept für den See vorgestellt. Sie wollen erreichen, dass bereits jetzt alles dafür getan wird, künftig einen funktionierenden Ökosystem-Verbund im Rheinischen Revier zu schaffen.