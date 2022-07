Alarm in der Innenstadt und auf Kapellener Stoppelfeld : Grevenbroicher Feuerwehr ist im Hitze-Einsatz

Grevenbroich Ein qualmender Kamin bei Temperaturen von mehr als 35 Grad? Das kam einem Passanten merkwürdig vor. Weil er davon ausging, dass der Schornstein in Brand geraten war, alarmierte er am Dienstag Morgen die Feuerwehr zur Schlossstraße. Es war nur einer von mehreren Einsätzen.

Gegen Mittag kam es dann aber zu einem richtigen Brand: In Kapellen hatte ein Defekt an einem Mähdrescher ein Feuer auf einem Stoppelfeld ausgelöst. Der Landwirt reagierte sofort und grubberte die brennenden Halme unter und löschte so die Flammen. Die ersteintreffenden Kräfte des Löschzuges Kapellen mussten so nur noch rund 50 Quadratmeter Vegetation am Feldrand löschen.