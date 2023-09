Spielanlagen in Grevenbroich Bürgerstiftung und Schützen sammeln für den Drachen-Spielplatz

Der fertige Drachen-Spielplatz wird einer von mehreren Themen-Plätzen im Stadtgebiet sein. Wenn es nach dem Fachbereich Jugend geht, sollen er und 13 andere sogenannte Leuchtturm-Spielplätze eine größere Bedeutung haben, ein Konzept dafür wurde im Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Was dahinter steht, erläutert Christian Abels, Leiter der Kinder- und Jugendförderung. „Wir möchten die Menschen animieren, über ihren Sozialraum hinaus andere Spielplätze zu besuchen. Das dient der Lebensqualität und der Horizonterweiterung. Kinder können neue Spielmöglichkeiten entdecken“, neue Kontakte würden entstehen. Solche Leuchtturm-Plätze gibt es bereits: So wird, wie Abels sagt, der Platz am Heyerweg Abenteuer-Spielplatz genannt. In der Südstadt gebe es den Dschungel-Platz mit Palmen und Tier-Geräten. Und der Platz mit dem Spielschiff in Elsen sei der Piraten- oder Entdecker-Platz.