Für ehrenamtliches Engagement in Grevenbroich Bürgerstiftung spendet 10.000 Euro Essensgeld für Ferienfreizeiten

Bereits bevor die Aktion zu einem Projekt des Landes Nordrhein-Westfalen wurde, machte sich die Stiftung für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ stark. Darüber hinaus engagiert sich die Gemeinschaft mit dem Sammeln von Spenden für die Reparatur, Überholung und Verschönerung der hiesigen Spielplätze. So wird seit Anfang des Jahres Geld für den Spielplatz an der Kirche St. Georg in Elfgen zusammengetragen, um neue Spielgeräte anzuschaffen. In anderen Teilen der Stadt hatte das Spendensammeln schon gut funktioniert: Mithilfe der Bürgerstiftung konnten beispielsweise das „Grönlandschiff“ auf dem Elsener Spielplatz gebaut und die beliebte „Spielspinne“ in Grevenbroich wieder fit gemacht werden.