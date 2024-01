Erneuerung in Grevenbroich-Elfgen Bürgerstiftung will den nächsten Spielplatz anpacken

In die geplante Ertüchtigung involviert ist laut Kwasny auch die Stadt: Sie will eine neue Rutsche in Drachenform aufbauen lassen. In Drachenform deshalb, weil der heilige Georg mit dem Begriff des Drachentöters in Verbindung gebracht wird – und das folglich gut zu St. Georg passt. Um Spielgeräte über die Hangrutsche hinaus will sich die Bürgerstiftung kümmern. Das ambitionierte Ziel: 15.000 Euro sollen zusammenkommen.