Bürgermeister Klaus Krützen zum Thesenpapier der CDU „Eine Stadt wie Grevenbroich braucht ein Krankenhaus“

Die in Neuss entwickelten Thesen zum Elisabethkrankenhaus haben für Irritationen in der obersten Rathaus-Etage gesorgt. Das sagt Bürgermeister Klaus Krützen. Denn von einem Verzicht auf einen stationären Krankenhausbetrieb sei in den vergangenen Jahren keine Rede mehr gewesen. „Eigentlich hatte ich die bisher getroffenen Beschlüsse so interpretiert, dass die Zeichen in Grevenbroich auf Neustrukturierung stehen“, betont der Verwaltungschef.