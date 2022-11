Klaus Krützen regiert 2023 in Neurath : Bürgermeister wird jetzt auch Schützenkönig

Klaus Krützen regiert 2023 in Neurath

Neurath Im kommenden Jahr wird der Grevenbroicher Bürgermeister ein weiteres verantwortliches Amt übernehmen. Klaus Krützen und Karin Kroppenstedt-Krützen haben sich beim Vorstand des St.-Sebastianus-Bürgerschützenvereins Neurath als Bewerber für das Amt des Schützenkönigspaares gemeldet – und prompt die Zusage erhalten.

Damit ist die Regentschaft für das nächste Schützenfest im Jahr 2023 gesichert. Nachdem die Neurather in diesem Jahr bereits ohne Schützenkönig feiern mussten, drohte das nächste Fest erneut ohne Regenten stattfinden zu müssen. Denn bis zum Krönungsball im September hatte sich kein Bewerber gefunden.

Nun springt Klaus Krützen in die Bresche. „Nachdem ich bereits im Jahr 2015 Klompenkönig in Neurath war, kam der Wunsch auf, dort auch einmal Schützenkönig zu werden“, sagt er. „Wir haben uns sehr über die Bewerbung gefreut und natürlich nicht lange mit einer Zusage gezögert“, erklärt Präsident Sebastian Büll.

Das Königspaar in spe lebt in Neukirchen. Beide haben aber jahrzehntelange Verbindungen nach Neurath: Klaus Krützen ist seit dem Jahr 1989 Mitglied des Jägerzugs „Löstige Boschte 1976“. Ehefrau Karin Kroppenstedt-Krützen ist seit 2005 aktives Mitglied im Klompenzug „Peanuts“. Beide lernten sich übrigens beim Klompenball 2010 im Neurather Festzelt kennen. „Auch deshalb wollten wir die Königswürde in Neurath erleben“, erklärt Krützen.