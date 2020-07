Haushalt der Stadt Grevenbroich : Bürgermeister klagt gegen Landrat

Grevenbroich Klaus Krützen reicht beim Verwaltungsgericht zwei Klagen gegen den Landrat ein. Zum einen geht es um den Stellenplan, dem die Kommunalaufsicht nicht zugestimmt hat. Zudem hat Krützen eine Diszplinarverfügung erhalten.

Klaus Krützen macht seine Ankündigung wahr. In dieser Woche reicht der Bürgermeister beim Verwaltungsgericht Düsseldorf zwei Klagen gegen den Landrat als Kommunal- beziehungsweise als Dienstaufsicht ein. Damit wehrt er sich unter anderem dagegen, dass der Landrat dem Stellenplan nicht zugestimmt habe, außerdem gegen eine Disziplinarverfügung, 5000 Euro soll Krützen zahlen.

Das will Krützen nicht gelten lassen „Das Vorgehen des Kreises ist ein unzulässiger Eingriff in unsere Eigenständigkeit, der man auf das Schärfste entgegentreten muss“, erklärt er. Das Nein zum Stellenplan sei eine „neue Qualität des Eingriffs in die kommunale Selbstverwaltung“, ein solches Korsett blockiere die Handlungsfähigkeit der Stadt. Im Rahmen einer Feststellungsklage soll das Gericht nun die nicht erteilte Zustimmung und die Auflage für unwirksam erklären. Ein Argument der Stadt: Der Stellenplan sei Anlage des Haushalsplans, eine separate Versagung sei „deswegen unzulässig“. Nach der erfolgten Bekanntmachung der Haushaltssatzung bewirtschaftet die Stadt „den Stellenplan deshalb auch ganz regulär und wie vom Stadtrat im Dezember beschlossen“.