Politik in Grevenbroich Bürgermeister-Anordnung sorgt für Ärger bei der CDU

Der Kommunalwahlkampf steht vor der Tür. Vor diesem Hintergrund hat Bürgermeister Klaus Krützen eine Anordnung zur „Wahrung des Neutralitätsgebots“ getroffen. Mitarbeiter der Verwaltung und der städtischen Beteiligungsunternehmen dürfen bis zum Wahltag nicht mehr an öffentlichen Veranstaltungen der Parteien und Wählergemeinschaften teilnehmen – zumindest nicht in ihrer Eigenschaft als Amtsträger oder Bedienstete der Stadt. Über etwaige Ausnahmen, so heißt es, will Krützen aber im Einzelfall entscheiden.