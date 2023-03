Erneuerbare Energien in Grevenbroich Bürgerenergie plant neues Projekt

Das Interesse an der Bürgerenergie-Genossenschaft Hemmerden (BEH), die den Ort mit grünem und preiswertem Strom versorgen will, ist gewaltig. Insgesamt 400 Besucher waren zu den drei Informationsveranstaltungen geströmt. „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Klaus Lorenz, Sprecher des vierköpfigen Vorstands der BEH, bei der es sich noch um eine Genossenschaft in Gründung handelt. „Insgesamt 305 Interessenten haben den Willen bekundet, sich an der Genossenschaft mit mindestens einem Anteil von 500 Euro zu beteiligen. Und bei vielen stehen Familien dahinter, ist mit mehreren Mitgliedern zu rechnen“, erklärt der 65-Jährige.