Neue Projekte in Planung Bürgerenergie Hemmerden hat schon mehr als 400 Genossen

Ihr größtes Projekt will die BEH auf einem Gelände realisieren, das als „In der Dell“ bekannt ist: In unmittelbarer Nähe zur A 46 soll ein Solarpark entstehen – im ersten Schritt mit einer Leistung von 2200 Kilowattpeak. Im ersten Quartal 2025 soll es losgehen. Die große Freifläche am Ortsrand biete Potenzial für weitere 1000 Kilowattpeak, sagt Lorenz. Rund drei Millionen Euro will die Bürgerenergie-Genossenschaft in diese Vorhaben investieren. „Rein theoretisch könnten damit 900 Haushalte versorgt werden“, sagt Lorenz.