Sicherheit in Grevenbroich Bürgerbüro wird bis zum Umzug in Coens-Galerie von Security bewacht

Peter Cremerius von der FDP zeigte sich mit dem Vorgehen einverstanden. Der Bürgermeister wies Dezernent Jansen an, das Thema im Blick zu behalten. Nach dem Umzug in die „Coens“, wo sich neue Möglichkeiten ergeben könnten, soll das Sicherheitsthema wieder auf die Agenda kommen. Die Verwaltung, so Krützen, werde die Frage nach der Notwendigkeit einer Sicherheitskraft am Bürgerbüro dann neu bewerten – und dafür aktuelle Zahlen zur Bedrohungslage heranziehen.