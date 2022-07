Teil des Grevenbroicher Rathauses siedelt ins Einkaufszentrum um : Bürgerbüro soll bald in die Coens-Galerie ziehen

Bürgermeister Klaus Krützen und Centermanager Marcus Töpp auf der ehemaligen Fläche von „CCC Shoes & Bags“. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Der Bürgermeister plant noch in diesem Jahr einen Umzug in die Galerie. Aktuell werden Zahlen ermittelt, die dem Rat nach der Sommerpause vorgelegt werden. Was sich Klaus Krützen von der Verwaltung im Einkaufszentrum verspricht.