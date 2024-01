Stadtverwaltung Grevenbroich Bürgerbüro soll 2024 in die Coens-Galerie umziehen

Doch am Umzug, nun 2024, und auch an neuem Mobiliar hält die Stadt fest. Nötig ist der Wechsel allemal, denn die Räume im Bürgerbüro unter dem Bernardussaal haben ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Mehr Platz bietet die große Fläche in der Coens-Galerie zur Kölner Straße hin, auf der bis 2020 das Unternehmen „CCC Shoes & Bags“ zu finden war. „Die Räumlichkeiten dort geben uns die Möglichkeit, einen großzügigen Wartebereich einzurichten. Damit können Besucherspitzen abgefedert werde, und es kann mehr Diskretion gewahrt werden“, sagt Maaßen. Zudem soll ein Aufrufsystem installiert werden, das die Kunden gezielt zu den Bediensteten führe. „Insgesamt wollen wir den Bürgern ein attraktives, modernes und grünes Bürgerbüro anbieten“, so Lukas Maaßen. Architekt Markus Schmale und sein Team hatten bereits 2020 einen „Flying Jungle“ mit tropischen Pflanzen entworfen.