Grevenbroich: Bürgerbüro schließt früher wegen der großen Hitze

Hitzefrei im Rathaus: Bürgerbüro schließt schon am Mittag

Grevenbroich Das Bürgerbüro der Stadt schließt am Dienstag bereits um 12 Uhr seine Türen. Die Verwaltung argumentiert diesen Schritt mit dem Schutz ihrer Mitarbeiter und deren Kunden vor der großen Hitze.

Überschreitet die Raumluft-Temperatur die 35-Grad-Marke, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, zitiert Rathaussprecher Stephan Renner die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen. Technische Hilfsmittel wie Luftduschen oder Wasserschleier seien für das Bürgerbüro jedoch unpraktikabel. Ebenso Kühlgeräte, die Abwärme produzieren, wenn diese nicht optimal nach draußen geführt werden könne. „Alternativ könnten die Mitarbeiter auch in Hitzeschutzkleidung arbeiten“, sagt Renner. „Doch das ist in einem Büro mit regem Publikumsverkehr eher nicht angesagt.“ Aus diesem Grund habe sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, das Bürgerbüro ab einer bestimmten Uhrzeit zu schließen. Von 8 bis 12 Uhr ist geöffnet, danach können die Bediensteten unter Leitung von Matthias Claußen einen hitzefreien Nachmittag genießen.

In heißen Sommern sei die Architektur des Bürgerbüros nicht gerade optimal, sagt Renner. Rundherum sind große Glasflächen vorhanden, die eine Sonneneinstrahlung von vielen Seiten zulasse, so dass der Raum erhitzt wird. Auch der darüber liegende Bernardussaal und das Treppenhaus sind mit einer Rundumverglasung versehen, so dass das gesamte Gebäude aufgeheizt werde. „Hinzu kommt der Durchgang zwischen dem Alten Rathaus und dem Bürgerbüro, durch den bei hohen Temperaturen ein warmer, manchmal heißer Wind weht. Auch das trägt zur Gesamtsituation bei“, betont Renner. Er geht davon aus, das bei den für Dienstag angesagten Temperaturen die Raumluft von 35 Grad „definitiv überschritten wird“.