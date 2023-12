Nach Wiedereinführung der Online-Buchung Bürgerbüro bearbeitet im November mehr als 2000 Termine

Wer Fragen zu benötigten Unterlagen hat, kann sich an das Team des Bürgerbüros per E-Mail an buergerbuero@grevenbroich.de oder telefonisch unter 02181 6083399 wenden. Termine können unter https://termine.grevenbroich.de gebucht werden. In der Zeit vom 23. Dezember bis zum 1. Januar bleibt das Bürgerbüro – wie auch die übrige Stadtverwaltung – geschlossen.