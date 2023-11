Stadt hat Winterdienst-Gebühren neu berechnet Bürger sparen einen Cent je Meter

Da waren bei den Stadtbetrieben keine Pfennigfuchser, oder besser gesagt, keine Centfuchser am Werk: Die Grevenbroicher kommen nämlich an einer Gebührenerhöhung vorbei. Die Gebühren für den Winterdienst sollen 2024 unverändert bleiben. Das empfehlen die Stadtbetriebe im Beirat Bauen. Dabei wäre bei der Kosten-Umlage eine Anhebung in der Streustufe eins erforderlich: von 1,78 je Frontmeter Grundstücksseite auf 1,79 Euro – eben um genau einen Cent. Den sparen die Anlieger jetzt, trotz eines dadurch entstehenden Defizits von insgesamt 1291,30 Euro. „Da die Bedarfsberechnung eine Prognoseberechnung ist, kann aufgrund der Geringfügigkeit von einer Gebührenerhöhung abgesehen werden“, rät die SBG.