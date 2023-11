Stadtspaziergang in Grevenbroich Bürger sehen viele Probleme am Bahnhof

Der Bahnnutzer, aber auch derjenige, der nur in diesem Bereich verweilen möchte, soll demnächst am Bahnhof in Grevenbroich schöner ankommen. „Schöner ankommen“ – das ist ein Rahmenprogramm des Landes NRW, durch das das Bahnhofsumfeld hinsichtlich der Aufenthaltsqualität und der verkehrlichen Nutzung künftig gut gerüstet sein könnte. Ohne Beteiligung der Bürgerschaft soll die Umgestaltung in Grevenbroich im Sinne von „schöner Ankommen“ aber nicht stattfinden, so die Verwaltung, die für Samstag zu einem Stadtspaziergang mit sachkundiger Begleitung durch Vertreter des Planungsbüros „BahnStadt“ aus Berlin eingeladen hatte.