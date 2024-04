Rahmenplanung in Grevenbroich Bürger schmieden Pläne für das Bahnhofsquartier

Noch vor der Sommerpause sollen der Politik zwei Rahmenpläne mit Ideen für eine nachhaltige Entwicklung des Bahnhofsquartiers vorgelegt werden. Das ist das Ziel der beiden von der Stadt beauftragten Büros HJPplan und Must Städtebau, die seit Herbst vergangenen Jahres an einer möglichen Zukunft des Viertels arbeiten. In Kürze können sich auch Bürger an der Planung beteiligen.