Politik in Grevenbroich : Bürger meint, die UWG schmückt sich mit fremden Federn

Gustorf Der Gustorfer Heinz Koch macht sich dafür stark, dass gefährliche Stellen auf dem engen Radweg entlang der Kirchstraße in Richtung Laach beseitigt werden. Verwundert ist er darüber, dass die UWG für einen Antrag Passagen seines Textes im Mängelmelder übernommen habe. Die Unabhängige Wählergemeinschaft lässt den Plagiatsvorwurf nicht gelten, sie spricht von einem Zufall.

Holt sich die UWG ihre Anregungen für Rats-Anträge aus dem Mängelmelder der Stadt? Diesen Eindruck hat Heinz Koch aus Gustorf. Denn in einer Eingabe der Wählergemeinschaft erkannte er jetzt Passagen seines Textes wieder, die er schon am 4. März vergangenen Jahres via Internet ans Rathaus geschickt hat. „Da will sich wohl jemand mit fremden Federn schmücken“, meint er mit Blick auf einen aktuellen UWG-Antrag.