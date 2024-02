Für das Grevenbroich von morgen Bürger-Meinung zum Thema Smart City gefragt

In Workshops und Bürgerbeteiligungen, unter Einbeziehung verschiedener Interessengruppen, soll die Vision für eine intelligente Stadt erarbeitet werden. „Smart-City wird oft mit Innenstadtmanagement gleichgestellt, aber es handelt sich um ein umfassendes, stadtweites strategisches Projekt, das darauf abzielt, die Lebensqualität in allen Stadtteilen zu steigern und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt zu stellen“, betont Henicke.