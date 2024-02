Wohncontainer „Am Steelchen“ in Frimmersdorf Bürger können Unterkunft für Flüchtlinge besichtigen

Frimmersdorf · Die Stadt will am Samstag, 24. Februar, einen Einblick in die Flüchtlingsunterkunft in Frimmersdorf geben. Damit kommt sie einem Wunsch nach, der in den Bürgerinformationsveranstaltungen zur Unterbringung geflüchteter Menschen mehrfach geäußert wurde.

14.02.2024 , 12:11 Uhr

Die Stadt öffnet die in Containerbauweise entstandene Flüchtlingsunterkunft für interessierte Bürger. Foto: Georg Salzburg (salz)

An der Straße „Am Steelchen“ sind in den vergangenen Wochen zwei Wohnblöcke entstanden, die jeweils aus 56 seecontainergroßen Elementen gebildet wurden. Auch Räumlichkeiten für Waschmaschinen, ein Lager, ein Quarantänezimmer sowie Räume für Security und Hausmeister wurden geschaffen. Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden interessierte Bürger am 24. Februar von 12 bis 13.30 Uhr in Fünfer-Gruppen durch die Räume führen. „Wegen der zuvor erfolgten Endreinigung und dem bevorstehenden Einzug geflüchteter Menschen wird nur ein Modul inklusive Küche, Sanitäranlagen und Sozialräumen zu besichtigen sein“, sagt Rathaussprecher Lukas Maaßen. Für einen informellen Austausch stehen mit Bürgermeister Klaus Krützen, dem Fachbereichsleiter Dirk Reiff und der Fachdienstleiterin Rebecca Ende mehrere Ansprechpartner zur Verfügung. Von den Stadtbetrieben werden Vorständin Monika Stirken-Hohmann sowie die für die Gebäudewirtschaft zuständigen Mitarbeiter Jürgen Preckel und Sven Hösen vor Ort sein. Für die Besichtigung ist eine persönliche Anmeldung per E-Mail an lukas.maassen@grevenbroich.de bis zum 22. Februar erforderlich. Dabei müssen Vor- und Nachname sowie die aktuelle Wohnanschrift angegeben werden. Die Daten sollen im Anschluss an den Besichtigungstermin gelöscht werden.

(wilp )