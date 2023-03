Termin im Montanushof Grevenbroicher können die IGA mitplanen

Die Stadt Grevenbroich ist erst seit zwei Monaten offiziell Mitglied im Zweckverband Landfolge Garzweiler – da kommt auch schon ein erster großer Aufschlag, an dem Grevenbroich zumindest beteiligt ist: Der Zweckverband will die Planungen für die Internationale Gartenausstellung (IGA) vorantreiben, die im Jahr 2037 auf dem Gebiet des dann stillgelegten Tagebaus Garzweiler stattfinden und auch die Städte „drumherum“ umfassen könnte. Die Entscheidung über eine Bewerbung soll noch in diesem Jahr fallen. Schon jetzt sollen Bürger mit ins Boot geholt werden: Ihre Anregungen sind bei einer Veranstaltung am kommenden Samstag im Montanushof gefragt.