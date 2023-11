Dorfgemeinschaft Hülchrath Grevenbroicher können bei Finanzierung der neuen Wanderhütte in Hülchrath helfen

Zu schade für den Verfall, meinte die Dorfgemeinschaft und erzielte mit der Stadt eine Vereinbarung über die Nutzung einer der Wartehallen. „Dort führen mehrere schöne Fuß- und Radverbindungen entlang – etwa am Gillbach vorbei Richtung Langwaden, aber auch nach Hülchrath, Münchrath und Mühlrath, zudem ist der Weg auf dem Strategischen Bahndamm nicht weit“, erläutert Paul Steins, kommissarischer Vorsitzender der Dorfgemeinschaft. An der K 33 sollte nun eine Möglichkeit zum Sitzen und Ausruhen geschaffen werden, ohne bei Regen nass zu werden. Zwar machte das Bushäuschen eine etwas ramponierten Eindruck, „aber Gerüst und Dach waren in Ordnung“, so Steins.