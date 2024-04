Strukturwandel im Rheinischen Revier Jetzt sind Bürger-Ideen für die Entwicklung des Tagebau-Sees Garzweiler gefragt

In der jetzigen, vom Zweckverband koordinierten Masterplanung sollen Nutzungen am künftigen See und die Gestaltung der Ufer festgelegt werden. Dabei werden die bestehenden Ideen und Konzepte zusammengetragen und an die neuen Gegebenheiten durch den vorgezogenen Kohle-Ausstieg angepasst. So haben sich Lage und Form des künftigen Sees, der ab 2036 entstehen wird, erheblich verändert und insgesamt verschoben. Der See wird nun unmittelbar an westlich an die Tagebau-Autobahn 44n anschließen.