Nahverkehr in Grevenbroich : Verkehrsbündnis diskutiert Modellregion mit Landrat und VRR-Chef

Nahverkehr in Grevenbroich

Der Bahnhof in Grevenbroich (Archivfoto). Foto: Melanie Zanin (MZ)

Grevenbroich Die Mitglieder des jungen Bündnisses aus Grevenbroich machen sich für einen attraktiveren Nahverkehr in der Region stark. Landrat und Verkehrsverbund signalisierten nun Unterstützung.

Das Bürgerbündnis „NahFAIRkehr“ will erreichen, dass der Rhein-Kreis Neuss Modellregion für einen „zukunftsweisenden, nachhaltigen und solidarischen“ Nahverkehr wird. Gehör hatten sich die Mitglieder – die meisten kommen aus Grevenbroich – bereits in den vergangenen Wochen durch die Veröffentlichung von Umfrageergebnissen und einem Positionspapier verschafft, nun stellten sie ihre Anliegen Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) und José Luis Castrillo vor, der Vorstand beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ist. Gemeinsam diskutierten sie, wie der Rhein-Kreis Vorreiter in Sachen Nahverkehr werden könnte.