Buchautorin liest in Grvenbroich : Bücherei-Leiterin stellt ihren ersten Fantasy-Roman vor

Sarah Scheper hat den Roman „Das Seelenlied“ geschrieben. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Sarah Scheper (39) hat über Liebe und einen Fluch geschrieben. Am Anfang des Romans stand ein Traum vor zwölf Jahren. Jetzt wird das Buch vorgestellt.

In ihrem Beruf hat Sarah Scheper jeden Tag mit vielen Büchern zu tun. In ihrer Freizeit sorgt die kommissarische Leiterin der Stadtbücherei derzeit für neue Lektüre: Die 39-Jährige hat ihren ersten Fantasy-Roman vollendet und wird noch vor dessen Veröffentlichung ihr Erstlingswerk vorstellen: Am Dienstag, 8. November, 19 Uhr, liest sie in der Stadtbücherei aus ihrem Buch „Das Seelenlied“. Der Eintritt kostet sechs Euro.

„Ich habe immer gern gelesen, und mit 15 Jahren habe ich zu schreiben begonnen“, erzählt Schepers, die aus dem Landkreis Vechta stammt und vor 17 Jahren im Rheinland in der Grevenbroicher Stadtbücherei anfing: „Zunächst im Rahmen eines Ein-Euro-Jobs. Doch noch im selben Jahr begann ich dort meine Ausbildung“, erzählt die Neusserin, die seitdem zum vierköpfigen Bücherei-Team gehört und im Sommer kommissarisch die Leitung der Einrichtung mit 35.000 Büchern und anderen Medien übernommen hat.

Am Anfang ihres Urban-Fantasy-Romans stand 2020 ein Traum – „von einer unsterblichen Hexe“, die eine Vision eines fremden und doch merkwürdig vertrauten Mannes hatte, der mit einem Fluch belegt ist. „Ich habe das Geträumte am nächsten Tag aufgeschrieben und die Aufzeichnungen erst einmal in die Schublade gelegt.“ Dort ruhten sie neun Jahre lang, bis Sarah Scheper vor drei Jahren begann, ihren Fantasy-Liebesroman zu schreiben – über die Hexe Lynn und über Cian aus der Vision, über das Schicksal, das zwei Menschen zusammenführt, und über die Liebe, die selbst gegen Dämonen besteht. Wie es mit den beiden genau weitergeht und ob es gelingt, den Fluch zu brechen, das verrät Sarah Scheper noch nicht.