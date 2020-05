Stadtbücherei Grevenbroich wieder geöffnet : Zurückgegebene Bibliotheksbücher kommen drei Tage in Quarantäne

Alexandra Kissel vom Stadtbücherei-Team bittet alle Besucher am Eingang, sich zunächst die Hände zu desinfizieren. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Für viele Wochen war die Stadtbücherei wegen der Corona-Pandmie geschlossen. Nun ist sie wieder geöffnet. Für Besucher gibt es dabei strenge Hygiene- und Abstandsregeln, wie zum Beispiel eine Einbahnstraße durch die Räume.

Das war bislang kein Standard: Die Besucher der Stadtbücherei, die sich neue Lektüre zulegen wollen, werden seit Dienstag an einem Empfang im Eingangsbereich begrüßt. „Bitte erst die Hände desinfizieren“, sagt Alexandra Kissel und weist auf die Flasche auf einem Tisch. In die Räume mit den Bücherregalen geht es nur mit einem der abgezählten roten Warenkörbe. „Wir lassen nur zehn Besucher hinein und haben so die Kontrolle“, erläutert die Büchereimitarbeiterin.

Für die Besucher war manches anders am Tag eins nach der siebenwöchigen Schließung wegen der Corona-Pandemie. Die Leser werden nach der Wiedereröffnung im Einbahnstraßenverkehr durch die Räume geleitet. An der Ausgabetheke prangt eine Acrylglasscheibe. Sitzgelegenheiten wurden weggeräumt. „Die Bücherei war nicht leer, aber es gab auch keinen Ansturm. Das ist besser, als wenn wir am ersten Tag überrannt worden wären“, zog Büchereileiterin Kirstin Weissgerber am Dienstag Bilanz. „Rund 70 Leser waren heute hier.“

Eine Besonderheit: Die Rückgabe-Stelle ist an den barrierefreien Eingang nebenan verlegt worden. Die Bücher werden dort abgelegt und kommen erst einmal in „Quarantäne“. Erst nach drei Tagen werden sie verbucht. So soll ausgeschlossen werden, dass den Büchern, etwa bei der Wiederausleihe, noch Viren anhaften. Die momentan ausgeliehenen Medien haben übrigens eine verlängerte Rückgabefrist bis zum 2. Juni.

Mehr als eine Viertelstunde sollen sich die Besucher nicht in der Bibliothek aufhalten, 15 Minuten müssen für die Lektürewahl ausreichen. Für Gerda Nellen aus Elsen reichte dies, sie hatte mehrere spannende Romane in ihrem Korb. „Es ist super, dass die Bücherei wieder offen ist. Ich muss immer etwas zum Lesen haben“, sagte sie. Die vergangenen Wochen hat die 67-Jährige unter anderem mit Lektüre aus der Nachbarschaft überbrückt.