Flutgrabenquartier in Grevenbroich BSV soll 2024 „möglichst früh“ über Festplatz-Verlagerung entscheiden

In der Debatte um eine mögliche Verlagerung des Festplatzes der Grevenbroicher Schützen auf das ehemalige Gelände des Bauhofs am Flutgraben hat die Stadtverwaltung einen neuen Zeitplan vorgelegt. Der Stadtrat soll das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) „Flutgrabenquartier“ in seiner Sitzung Anfang September 2024 beschließen. Bis dahin sollen sich die Schützen entschieden haben.