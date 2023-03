Brauchtum in Grevenbroich BSV Neurath ändert den Ablauf seines Schützenfests

So starten die Neurather ab diesem Jahr am Freitagabend mit den Krönungsfeierlichkeiten im Zelt. Samstags folgt nachmittags die offizielle Kirmesplatzeröffnung mit Antreten am Festzelt zum Umzug mit Gefallenenehrung und anschließender Veranstaltung im Festzelt. Am Sonntagmorgen und am Sonntagnachmittag stehen ebenfalls Umzüge mit anschließenden Zeltveranstaltungen an. Am Montag endet das Fest künftig mit dem großen traditionellen Klompenzug, danach geht es zum Klompenball ins Zelt.