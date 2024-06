Brauchtum in Grevenbroich Schützen feiern ihr Jubiläum mit einer Jahrhundert-Revue

Langweilig wird es an diesem Abend nicht, verspricht Maier-Bode. Denn vieles, was in Grevenbroich so los war in den vergangenen 175 Jahren, soll – bewusst auch augenzwinkernd – auf die Bühne gebracht werden. Gesang wird dabei eine große Rolle spielen: „Denn wir werden auch eine Reise durch die Musik unternehmen. Jazz, Schlager, Pop- und Musical-Hits, sogar Grevenbroicher Liedgut gehören dabei zum Repertoire“, sagt Harry Heib. Der Schauspieler mit Wurzeln in der Schlossstadt ist hauptverantwortlich für das Ensemble, das in der Mode der vergangenen Jahrzehnte auftreten wird.