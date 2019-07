Bauarbeiten am Vorplatz : Brücke zum Schlossbad wird ab Montag gesperrt

Grevenbroich Wegen der Bauarbeiten am Vorplatz des Schlossbades muss die Erftbrücke an der Karl-Oberbach-Straße gesperrt werden. Das teilte Willi Peitz, Geschäftsführer des Bad-Betreibers GWG Kommunal, am Dienstag unserer Redaktion mit.

