Baustelle in Grevenbroich Brücke am Kraftwerk Neurath muss erneut gesperrt werden

Nach wie vor kann die Brücke, die zwischen den Neurather Kraftwerksteilen über die Gleise der Kohlebahn führt, nur in eine Richtung befahren werden – und zwar in Fahrtrichtung Energiestraße. Das liegt, wie Straßen NRW auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, an noch ausstehenden Restarbeiten. Denn bereits vor Beginn der Radwege-Erneuerung war mit der Sanierung der Brücke begonnen worden.