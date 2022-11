Brauchtum in Grevenbroich Gindorfer Bruderschaft zieht Konsequenzen aus Energiekrise

„Mitten im Winter ein Festzelt für nur einen Abend aufstellen und dieses dann durch große Aggregate aufheizen zu lassen, das erscheint uns in der derzeitigen Situation nicht zeitgemäß und in keiner Weise passend“, sagt Brudermeister Robert Hoppe. Aus diesem Grund wird die Bruderschaft am 21. Januar in die Turnhalle des TV Germania zurückkehren – dort hatte sie bis zum Jahr 2000 ihren Patronatstag gefeiert. Im Verlauf des Abends werden die neuen Jugendmajestäten in ihre Ämter eingeführt, zudem wird ein Teil der Jubilare geehrt.