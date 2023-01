Brauchtum in Grevenbroich Bruderschaft Hülchrath öffnet sich für Frauen

Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Hülchrath hat in ihrer Generalversammlung am Freitagabend Fakten geschaffen. Mit der erforderlichen Mehrheit wurde die Satzung geändert, so dass nicht nur Männer, sondern alle Personen Mitglied und König werden können – also auch Frauen. Pflichten und Rechte ändern sich nicht.