Brauchtum in Grevenbroich Hemmerdener Bruderschaft blickt auf ihre Gründung vor 675 Jahren zurück

Anlässlich des Jahrestags haben die Schützen ordentlich Livemusik eingekauft: Am Freitag sorgt die Band „Schröder“ für Stimmung, am Samstag treten „Booster“ bei freiem Eintritt auf und am Montag werden „Groovehouse Garden“ im Festzelt zum Tanz bitten. Besonders feierlich verspricht der frühe Samstagabend zu werden: Dann wird der Große Zapfenstreich im Schatten der St.-Mauri-Kirche intoniert. Eine dem Jubiläum geschuldete Änderung im Festablauf: Statt wie gewohnt am Sonntag wird der Schützengottesdienst diesmal bereits am Samstag stattfinden.