Brauchtum in Grevenbroich Gindorfer Bruderschaft lädt zum „Broerfest“

Im vergangenen Jahr haben die Gindorfer ihren Festablauf erstmals auf Freitag bis Montag umgestellt. „Es war toll mitzuerleben, wie gut unsere Schützenfamilien und unsere Gäste die Änderungen angenommen haben“, sagt Brudermeister Jürgen Moll: „Sowohl am Freitagabend zur Krönung als auch am Samstagabend war das Festzelt grandios gut besucht.“ Die tolle Stimmung wurde auch zum Fest-Finale beim Königsvogelschuss am Montagnachmittag spürbar. Nach 34 Jahren standen erstmalig wieder zwei Aspiranten an der Gindorfer Vogelstange.