Bäckereien in Grevenbroich Kein Brötchen mehr für unter 40 Cent

Für Freunde des frischen Brötchens hat das neue Jahr manchenorts mit einem Schock begonnen. Zum Teil werden seit diesem Monat an den Theken für ein Standard-Brötchen im Einzelverkauf Preise von bis zu 55 Cent pro Stück aufgerufen, wie zum Beispiel in einer Jüchener Bäckerei. Die Preise für die Waren vom Bäcker sind in den vergangenen Wochen vielerorts regelrecht explodiert. Auch in Grevenbroich sind die Preise nach oben korrigiert worden, wenn auch in den meisten Fällen moderat.