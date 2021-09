Brauchtum in Grevenbroich : Gindorfer Sebastianer bewirten Bruderschaften auf Weg zum Apostelgrab

Gustorf/Gindorf Die Gindorfer Sebastianer bewirten Bruderschaften auf ihrem Weg zum Apostelgrab. Die Fußpilger haben einen 250 Kilometer langen Marsch zu bewältigen. Ihr Ziel ist das Apostelgrab in der Matthias-Basilika in Trier.

In den vergangenen Tagen bot sich in der Pfarre St. Mariä Himmelfahrt wieder ein ungewohntes Bild. Eine Pilgerbruderschaft zog von Laach kommend durch den Ort auf ihrem Weg zum Apostelgrab nach Trier . Seit vielen Jahrzehnten sind dies Mitglieder der St.-Matthias-Bruderschaften aus Holzbüttgen und Büttgen-Vorst.

Durch diverse Trainingseinheiten und kleinere Wallfahrten physisch und mental auf die Strapazen dieser Fußwallfahrt mit einem durchschnittlichen Marschpensum von rund 50 Kilometer pro Tag eingestellt, machen die Pilger normalerweise immer am Samstag vor Christi Himmelfahrt eine Rast im Gustorfer Pfarrheim. Diesmal haben die Organisatoren die Reise coronabedingt in den Herbst verlegt. Trotz des geänderten Termins lag die Organisation der ersten Rast am ersten Pilgertag für die Gruppe wiederum in den Händen der Gindorfer Sebastianus-Bruderschaft.