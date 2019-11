Bahnsteig in Gustorf soll verlegt werden : Bringt Dorfverein den Bahnhof voran?

Gustorf/Gindorf Woran sich Politik und Verwaltung seit Jahren die Zähne ausbeißen, könnte ein kleiner Dorfverein schaffen. Bahn AG und VRR zeigen großes Interesse an der von Gindorf e.V. vorgeschlagenen Verlegung des Gustorfer Bahnsteigs.

Schon wieder eine Absage: Die Deutsche Bahn hat der Stadt erneut mitgeteilt, dass sie in den nächsten Jahren keine Sanierung des maroden Bahnhaltepunkts in Gustorf plant. Das teilte Florian Herpel jetzt dem Bauausschuss mit. Aber: Möglicherweise könnte sich im Rahmen des Bundesköniginnentages, der im Mai 2021 in Gindorf gefeiert wird, etwas in dieser Sache bewegen, deutete der Technische Beigeordnete an.