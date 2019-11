1400 Besucher feiern Party : Brings beenden Jubiläum in Neurath

Brings beenden Jubiläum in Neurath

Neurath Zum Höhepunkt der 500-Jahr-Feier des Neurather St. Sebastianus Bürgerschützenvereins hatten die Schützen zur Party ins Festzelt geladen. Mehr als 1400 Besucher kamen. Ein Abend, der in die Geschichte des Vereins eingehen wird – darüber waren sich alle einig.

Mit den Worten „Et jeilste Land auf der Welt, das ist Neurath“ eröffnete Brings am Abend ein Stimmungsfeuerwerk. Mehr als eine Stunde lang brachten die Kölner bereits drei Tage vor der Sessionseröffnung beste Karnevals-Atmosphäre nach Grevenbroich. Im Gepäck hatten die Musiker alle bekannten Hits. Von „Man müsste nochmal 20 sein“ über „Liebe gewinnt“ bis hin zum neuen Song „Sünderlein“ gaben sich die Fans textsicher. Auch Bürgermeister Klaus Krützen feierte mit und moderierte die Band zusammen mit Schützenpräsident Sebastian Büll an. „Hier wurde eine rundum tolle Veranstaltung organisiert“, lobt der erste Bürger der Stadt.

Nach dem Auftritt von Brings kam die kölsche Stimmungsband „De Bajaasch“ auf die Bühne. Für die zwölf Musiker war der Auftritt teilweise ein echtes Heimspiel. Die meisten Mitglieder kommen aus Grevenbroich und Neuss. Mit den bekanntesten Karnevals-Hits schlossen „De Bajaasch“ nahtlos an die gute Stimmung im Zelt an. Zwischen und nach den Auftritten brachte DJ Wolfgang Ehlen die Neurather bis spät in die Nacht zum Feiern.