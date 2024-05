Polizei ermittelt in Grevenbroich Brennender Baum löst Einsatz in Orken aus

Orken · Am Sonntagabend ist an der Hans-Sachs-Straße in Orken ein Baum in Flammen aufgegangen. Die Polizei sucht Zeugen. Wenige Tage zuvor war in Orken bereits eine Hecke in Brand gesetzt worden.

06.05.2024 , 13:25 Uhr

Im Stadtteil Orken ist es am Sonntagabend erneut zu einer mutmaßlichen Brandstiftung gekommen: Gegen 20.45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Hans-Sachs-Straße gerufen. Dort war in einem Vorgarten ein Baum in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr berichtete, war der Baum bei ihrem Eintreffen allerdings weitgehend erloschen – hauptamtliche Kräfte der Wehr führten noch Nachlöscharbeiten durch. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer: Der Baum, ein größeres Exemplar, ist verkohlt. Zeugen, die am Sonntagabend im Bereich der Hans-Sachs-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden. Bereits vergangenen Mittwoch, am Feiertag zum 1. Mai, hatten Unbekannte in Orken eine Hecke in Brand gesetzt. Das Gewächs an einem Fußweg im Bereich der Henzenstraße/Richard-Wagner-Straße hatte auf einer Länge von rund vier Metern Feuer gefangen. Zeugen hatten kurz vor dem Brand drei bis vier verdächtige Jugendliche/junge Männer gesehen, einer von ihnen soll mit einem Sturmfeuerzeug hantiert haben. Markant: Bei dem Heckenbrand (1. Mai gegen 19.40 Uhr) soll einer der Verdächtigen mit einem bedruckten weißen T-Shirt sowie einer pinkfarbenen Hose bekleidet gewesen sein. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise unter oben genannter Rufnummer.

(cka)