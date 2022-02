Karitativer Verein aus Grevenbroich : „Brauchtum hilft“ unterstützt Projekte mit mehr als 10.000 Euro

Grevenbroich Der karitative Verein hat Bilanz für das Jahr 2021 gezogen. Ein Schwerpunkt lag auf der Hilfe für Flutopfer. Der Adventskalender hat darüber hinaus viel Geld für zwei Hospizeinrichtungen gebracht. Was noch unterstützt werden konnte.

Das Spendengeld in Höhe von 10.340 Euro wurde demnach auf mehrere Projekte aufgeteilt. Unterstützt wurden die Aktion Herzkissen, der Verein „Grevenbroich packt an“, die Grevenbroicher Tafel und eine Spende des BV Wevelinghoven an Jonathan. Ein Schwerpunkt lag 2021 auf der Fluthilfe: Geld floss etwa an die Stiftung des Technischen Hilfswerks, an die Aktion „Deutschland hilft“, an das Deutsche Kinderhilfswerk und an die RTL-Aktion „Wir helfen Kindern“.