Größter Spendenanteil für Hospizbewegung in Grevenbroich : Verein „Brauchtum hilft“ sammelt 15.000 Euro für karitative Projekte

Grevenbroich Der karitative Verein „Brauchtum hilft“ zog jetzt Jahresbilanz – mit sehr zufriedenen Gesichtern. Denn in diesem Jahr konnten noch mehr Spenden als je zuvor gesammelt werden. Insgesamt waren es 15.000 Euro, die nun gemeinnützigen Zwecken zugute kommen.

Die Mitglieder des Vereins haben sich 2019 auf noch mehr Brauchtums-Veranstaltungen im Rhein-Kreis sehen lassen, um dort mit kreativen Ideen möglichst viel Geld zu sammeln. Beim Schützen-Turnier in Wevelinghoven positionierten sie etwa eine Fußball-Dart-Scheibe und lockten mit attraktiven Preisen zur Teilnahme. So konnte Hauptgewinner David Zeschin erst vor kurzem in Begleitung eine Reise nach London antreten, um sich dort die Dart-WM anzuschauen.

Wie bereits in den vergangenen drei Jahren, gab es auch 2019 wieder ein besonderes Projekt, das den Hauptteil der Spenden erhielt. Kurz vor Weihnachten wurde der Hospizbewegung Jona in Grevenbroich ein Scheck über 10.351,85 Euro überreicht. „Dieser Betrag macht mich sprachlos – und ich bin bewegt über die wohlmeinende Unterstützung durch ,Brauchtum hilft’“, sagte Marion Berthold, Koordinatorin der Hospizbewegung.

Neben der Hospizbewegung erhielten auch weitere lokale Organisationen eine finanzielle Unterstützung. Insgesamt rund 4000 Euro gingen für die Jugendförderung an die Bürgerschützenvereine Elfgen, Grevenbroich und Wevelinghoven, an die Aktion „Herzkissen“ und die Initiative „Schmetterling“, an die Orkener Tanzgarde „Blue Birds“ sowie an das Münchener Wohnprojekt „Bellevue di Monaco“.