Brandstiftung in Grevenbroich Brand in BBZ-Halle wurde offenbar absichtlich gelegt

Was genau an der Stirnseite der Halle in Flammen aufgegangen ist, war auch am Donnerstag unklar. Die Rede war von Gerümpel und Unrat, konkrete Gegenstände konnten aber nicht benannt werden. Die Brandlast soll in der Nähe einer Wand auf dem Hallenboden entzündet worden sein – die Flammen arbeiteten sich in der Folge an der Wand hoch. Die Wand war verkleidet, mit einem turnhallentypischen Prallschutz. Dieser wurde durch das Feuer zerstört.