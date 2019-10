Neue Community in Grevenbroich : Boomerang Bags: Ehrenamtler nähen Taschen für Einzelhandel

Eine Idee greift in der Region um sich: In Anrath etwa werden Boomerang Bags von Schüler des Lise-Meitner-Gymnasiums geschneidert. Foto: Norbert Prümen

Grevenbroich Sie heißen Boomerang Bags und sollen dazu beitragen, alte Stoffreste zu recyceln und Plastikmüll zu vermeiden. In Kürze werden die ersten Taschen von Ehrenamtlern geschneidert und an heimische Geschäftsleute verteilt. Die können die Beutel künftig kostenlos an ihre Kunden verteilen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Veranstalterin Jenny Goergens und Werbering-Vorsitzende Lene Dunt haben die ursprünglich aus Australien stammende Idee aufgegriffen. Zum Wochenanfang hat sich via Facebook die erste Grevenbroicher Boomerang-Bag-Community gegründet, die rasant wächst. „Wir haben schon jetzt einen Pool von etwa 20 Frauen, die alleine oder gemeinsam nähen wollen“, berichtet Goergens.

Die Idee: Die Mitglieder der Community nähen Einkaufstaschen, die die Kunden kostenfrei in den teilnehmenden Läden mitnehmen und entweder behalten oder bei der nächsten Gelegenheit wieder in dem Geschäft abgeben können. Das dafür benötigte Material befindet sich in jedem Haushalt. „Das kann alte Bettwäsche sein, aber auch ausgediente Jeanshosen oder Hemden, die nicht mehr getragen werden“, schildert Jenny Goergens. Die Stoffe werden zu nützlichen Taschen verarbeitet, die anschließend mit dem schicken „Boomerang Bag“-Logo gestempelt werden.

„Das ist eine echte Alternative zu Einwegtaschen“, sagt Goergens. „Zudem wird das Bewusstsein für Nachhaltigkeit geweckt.“ Denn es werden ausschließlich alte Stoffe verwendet, es soll möglichst nichts dazu gekauft werden. Die ersten Näherinnen – natürlich sind auch Männer gerne gesehen – werden sich in etwa zwei Wochen zusammensetzen, um die ersten Bags herzustellen. „Ich denke, dass wir bis zum Beginn des Weihnachtsgeschäfts die ersten 100 Taschen fertig haben werden“, berichtet die Mit-Organisatorin.

Bei dieser Gelegenheit soll auch die Kommunikation abseits von Facebook gefördert werden: Für diejenigen, die nicht im stillen Kämmerlein nähen wollen, gibt es die Gelegenheit zur Gruppenarbeit. Vorsitzender Fred Leven wird dafür das Büro der Stellwerk-Initiative an der Bahnstraße 71 zur Verfügung stellen. „Dort können sich die Teilnehmer nachmittags treffen – bei Kaffee und Gebäck“, schildert Jenny Goergens.

Weitere Informationen über das Projekt gibt es auf Facebook unter „Boomerang Bags Grevenbroich“.

(wilp)