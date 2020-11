„25 Prozent oben drauf“ in Grevenbroich : Bonus-Aktion für den Stadtgutschein

Andrea Istas mit den „25 Prozent oben drauf“-Gutscheinen. Foto: Stadtmarketingverein

Grevenbroich Der Stadtgutschein läuft bereits seit Juni 2019 erfolgreich in Grevenbroich. Zum Start ins Weihnachtsgeschäft bekommen Kunden nun ein besonders Geschenk: Jede Karte wird mit einem Bonus von 25 Prozent auf den jeweiligen Gutscheinwert gesponsert.

Von Wiljo Piel

Die bislang einmalige Aktion beginnt am Mittwoch, 2. Dezember. Der 25-Prozent-Bonus wird ermöglicht durch mehrere Sponsoren, sagt Andrea Istas, Geschäftsführerin des Stadtmarketingvereins. Mit im Boot sind die Stadtentwicklungsgesellschaft, der Versorger GWG Kommunal, die Sparkasse Neuss und die Volksbank Düsseldorf sowie RWE Power. Auch die Wirtschaftsvereinigung, der Verkehrsverein, der Werbering und der Stadtmarketingverein haben in den Bonus-Topf eingezahlt. „Die Aktion wird so lange laufen, bis sämtliche Sponsorengelder aufgebraucht sind“, betont Istas.

Das Ziel der Aktion mit dem Titel „25 Prozent oben drauf“: Gastronomie und Dienstleister sollen während der Corona-Pandemie unterstützt werden. „Daher sollten die Gutscheine möglichst zeitnah in den Akzeptanzstellen in Grevenbroich eingelöst werden, um den Umsatz anzukurbeln“, sagt die Geschäftsführerin. Dank der Sponsoren werden so rund 75.000 Euro zusätzlich in den Gutscheintopf gespült, die den teilnehmenden Unternehmen zugute kommen. Mittlerweile machen mehr als 70 Firmen aus dem Stadtgebiet mit, bei denen die Gutscheine eingelöst werden können.

Ab dem 2. Dezember können die Gutscheine entweder online über www.stadtgutschein-grevenbroich.de oder als Karte bei „Your Suit“ an der Bahnstraße 21 erworben werden. Online ist der Betrag frei wählbar, als Karte im Geschäft wird er in einer Staffelung von 25, 50 und 100 Euro angeboten. Mit dem Bonus haben diese dann einen Wert von 31,25, 62,50 oder 125 Euro. Damit möglichst viele Menschen in den Genuss der Aktion kommen, wird pro Person ein maximaler Bonus von 25 Euro ausgegeben.