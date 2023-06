Vorfall in Grevenbroich-Kapellen Wie Blumenverkäufer Opfer telefonierender Trickdiebe wurden

Erst das Autohaus Breuer, dann die Fahrschule Hoffmann – und nun das Blumengeschäft Schnitzler in Kapellen: Seitdem unsere Redaktion vor einigen Tagen über Diebe im Stadtgebiet berichtet hat, die ihre Opfer ablenken und teils für erhebliche Schäden sorgen, melden sich immer mehr Betroffene. Nun meldet auch das Traditions-Blumenhaus Schnitzler an der Talstraße in Kapellen einen Vorfall. Der Betrieb möchte andere Geschäftsleute warnen und weist darauf hin, dass offenbar seit längerer Zeit Trickdiebe in Grevenbroich unterwegs sind.