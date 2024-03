Geschichtsträchtiges Gebäude in Wevelinghoven Frische Schnittblumen und Dekorationen aus der historischen Apotheke

Der Legende nach hat Kaiserin Victoria Augusta die alte Apotheke an der Oberstraße einmal besucht. Nicht, weil sie dort Medizin erwerben wollte. Vielmehr war es ein allzu menschliches Bedürfnis, das die Adelige in das geschichtsträchtige Haus lockte, als ihr Gatte Kaiser Wilhelm I. anno 1884 ein Manöver in Wevelinghoven abhielt: Sie musste dringend auf die Toilette und benutzte das stillte Örtchen in der Apotheke. So ist es zumindest überliefert.