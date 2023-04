Passanten vermuten Umweltgefährdung in Wevelinghoven Blütenpollen auf der Erft sorgen für Feuerwehr-Einsatz

Auch Pollen enthalten in geringen Mengen ätherische Öle, was leichte Verfärbungen auf der Wasseroberfläche verursachen kann. Dennoch unterscheidet sich der durch die natürlichen Blütenstoffe verursachte, vorwiegend weißliche Film deutlich von einem tatsächlichen Ölschleier. Dieser verursacht eine weit augenfälligere, stark regenbogenfarbige Verfärbung auf der Wasseroberfläche. Die Blütenpollen gelangen in den meisten Fällen durch stärkere Regenfälle in die Erft.